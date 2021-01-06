Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor: Altı yıllık evliliğin sonu geldi - Son Dakika

Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor: Altı yıllık evliliğin sonu geldi

06.01.2021 10:25
Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor: Altı yıllık evliliğin sonu geldi, System.String[]

Her ne kadar sözcüleri bu konuda açıklama yapmasa da altı yıl önce evlenen Kim Kardashian ve Kanye West'in çoktan evlerini ayırdığı da basına yansıdı.

Her ne kadar sözcüleri bu konuda açıklama yapmasa da altı yıl önce evlenen Kim Kardashian ve Kanye West'in çoktan evlerini ayırdığı da basına yansıdı. Buna göre West bir süredir Batı Wyoming'deki çiftliğinde kalıyor. Kardashian ise dört çocuğuyla birlikte Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyor.Page Six'e konuşan bir kaynak, çiftin bu durumu fazla göz önünde tutmamaya çalıştığını ama evliliklerinin çoktan sona erdiğini söyledi. Aynı kaynak, Kardashian'ın ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile boşanma hakkında görüşmelere başladığını da ekledi.People dergisine konuşan bir başka kaynak da Kim Kardashian'ın kendi geleceği için bazı kararlar almak istediğini bu yüzden de yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü. Aynı kaynak Kanye West'in ise üzgün ama yine de iyi olduğunu belirtti.0 yaşındaki Kim Kardashian ve 43 yaşındaki Kanye West'in 2020 yılının başından bu yana genel olarak ayrı evlerde yaşadığı ve tekrar bir araya gelme gibi düşünceleri olmadığı da ortaya atılan iddialar arasında.im Kardashian ile Kanye West'in aralarının zaten bir süredir kötü olduğu, ilişkilerinin ise West'in ABD başkanlık seçimlerinde adaylığını açıkladığında koptuğu ileri sürülüyor. West o dönemde son iki yıldır Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını açıklamıştı. Aynı dönemde West, hem eşi Kardashian'ı hem de kayınvalidesi Kris Jenner'ı ırkçılıkla suçlamıştı.Bütün bu iddialara rağmen Kanye West ve Kim Kardashian, sosyal medya sayfalarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşıp söylentileri yalanlamaya çalışmıştı. Anak geçen yıl çok kısıtlı zamanlarda bir araya geldiler.Kim Kardashian ve Kanye West'e yakın bir kaynak, çiftin ayrı yaşamaktan şikayetçi olmadığını belirtti. Hollywood Life'a konuşan bu kaynak "Kanye West, Batı Wyoming'deki çiftliğinde yaşıyor ve işine vakit ayırıyor. Los Angeles'a eşinin yanına dönmek gibi bir isteği yok. Bu durumdan Kim Kardashian da şikayeçi değil" dedi.im Kardashian ile Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin, ikisi biyolojik, ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocukları bulunuyor.Bu, Kim Kardashian'ın üçüncü evliliği. Kardashian, 2000 ile 2004 arasında Damon Thomas ile evliydi. 2011'de evlendiği Kris Humphries ile sadece 72 gün evli kaldı. Resmi olarak boşanmaları ise 2013'te oldu. Kanye West ise şu ana kadarki tek evliliğini Kim Kardashian ile yaptı.

Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor: Altı yıllık evliliğin sonu geldi

Kim Kardashian, Los Angeles, Kanye West, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor: Altı yıllık evliliğin sonu geldi - Son Dakika Magazin


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