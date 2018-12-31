Kim Kazandı?! 15 Dakikada 3 Meze Tarifi Yarışması | Aşçılık Oyunları

Bizim ekip 15 er dakikada 3 ayrı meze yaptı.

Bizim ekip 15 er dakikada 3 ayrı meze yaptı. Siz de bu akşam sofralarınıza yapacak kolay bir kaç meze arıyorsanız tarifler bu videoda ;) eğlenmesi de cabası ?? Herkese koskocaman güzel bir yıl olsun. ??

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Chelsea, Crystal Palace'ı Deplasmanda Tek Golle Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı

Yılmaz Erdoğan'dan, Cem Yılmaz'a Tam Destek!