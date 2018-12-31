Son Dakika Haberleri: Kim Kazandı?! 15 Dakikada 3 Meze Tarifi Yarışması | Aşçılık Oyunları

Kim Kazandı?! 15 Dakikada 3 Meze Tarifi Yarışması | Aşçılık Oyunları

41 dakika önce

Bizim ekip 15 er dakikada 3 ayrı meze yaptı.

Bizim ekip 15 er dakikada 3 ayrı meze yaptı. Siz de bu akşam sofralarınıza yapacak kolay bir kaç meze arıyorsanız tarifler bu videoda ;) eğlenmesi de cabası ?? Herkese koskocaman güzel bir yıl olsun. ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:18 Kaynak: Youtube

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