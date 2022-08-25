Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › TV › Kim Milyoner Olmak İster? | 1010. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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