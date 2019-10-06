Son Dakika Haberleri: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu

59 dakika önce

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusunu doğru yanıtlayan Arda Ayten 1 milyon liranın sahibi oldu.

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusunu doğru yanıtlayan Arda Ayten 1 milyon liranın sahibi oldu. Popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda yeni sezona "merhaba" dedi.Geçtiğimiz sezon yarışmacı koltuğunda oturan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Arda Ayten, 12. soruya kadar gelmişti. Yeni sezonda ise nefesler tutuldu ve 1 milyon liralık soru ekrana geldi. "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" A) Vatan B) Kan C) Toprak D) Yurt. "Toprak" yanıtını veren Ayten, soruyu doğru cevapladı ve 1 milyon liranın sahibi oldu. Genç yarışmacının doğru yanıtı vermesiyle stüdyoda sevinç çığlıkları yankılandı.

(İHA)

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu

Sütçü İmam Üniversitesi, Kenan İmirzalıoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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