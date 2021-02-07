Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında öğretmen olan Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışması doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı.
'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi şıklardan 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi. Yarışmacı ise jokerin söylediği şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.
'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan joker Doktor Ali Çiçek sosyal medyada dalga konusu oldu.
Son Dakika › Magazin › 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu - Son Dakika Magazin