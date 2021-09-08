Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soruda takılan Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı seyirci jokerini kullanmak istedi.

SEYİRCİLERİN TAMAMI AYNI CEVABI VERDİ

Bunun üzerine "Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusu, stüdyodaki seyircilere yöneltildi. Verilen süre sonunda seyircilerin yüzde 100'ü de D şıkkı olan Rengin cevabını işaretledi. Yarışmacı da seyircilerin yanıtına güvenerek cevap hakkını D şıkkından yana kullandı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Joker sonucu ise hem yarışmacıyı hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. Yarışmacı Kral Gencay Ormanlı "İlk defa böyle şey gördüm" derken, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da "Ben de" yanıtını verdi.