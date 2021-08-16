Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi

ATV ekranlarının sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan birine yöneltilen soru eczacıların büyük tepkisini çekti.

Soruda eczacılarla ilgili "Raftan aldığı kutuyu üzerine okunaksız bir el yazıyla 'Sabah akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Bu soru Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamayla kınandı. Açıklama şu ifadelere yer verildi: "Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu 'dikkatsizlik'ten sıkıldık. Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak."