Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu damgası! - Son Dakika
Son Dakika Spor Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu damgası! - Son Dakika Spor

Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu damgası!

6 saat önce

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 855. bölümüne Sabri Sarıoğlu damgasını vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu damgası!, System.String[]

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 855. bölümüne Sabri Sarıoğlu damgasını vurdu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?" sorusuna ilginç cevaplar geldi.


Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si ise Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.


Son kararı olarak Lionel Messi'de karar kılan yarışmacı, böylece soruyu doğru cevaplamış oldu.


Ancak seyircilerin yüzde 12'sinin Sabri Sarıoğlu'nu işaretlemesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


Kenan İmirzalıoğlu, Sabri Sarıoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi!
Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Boğaz'da yüzdü Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı Eski hakem Abdullah Yılmaz: Rizespor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeli

Son Dakika Haberleri
20:55 Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor iddiası! - Son Dakika Spor
20:48 Maçın ardından - Son Dakika Spor
20:46 Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçi Taha Akgül'e "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika Spor
20:40 Sergen Yalçın: "Ligin ilk yarısını iyi bitirdik" - Son Dakika Spor
20:34 Giresunspor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
20:29 Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
20:14 Eski hakem Abdullah Yılmaz: Rizespor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeli - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 21:01:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu damgası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]