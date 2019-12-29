Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu damgası!

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 855. bölümüne Sabri Sarıoğlu damgasını vurdu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?" sorusuna ilginç cevaplar geldi.



Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si ise Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.



Son kararı olarak Lionel Messi'de karar kılan yarışmacı, böylece soruyu doğru cevaplamış oldu.



Ancak seyircilerin yüzde 12'sinin Sabri Sarıoğlu'nu işaretlemesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



