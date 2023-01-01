Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan oyuncu Oktay Kaynarca'dan tarihi başarı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan oyuncu Oktay Kaynarca'dan tarihi başarı

01.01.2023 11:21

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı bölümünde unutulmaz anlar yaşandı. Yarışmaya katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 1 milyon TL'lik soruyu açtıran 5'nci kişi olarak yarışma tarihine geçti.

Yılbaşı akşamı takip edilen programlardan biri de Kim Milyoner Olmak İster programı oldu. İlgiyle izlenen programda Oktay Kaynarca'nın gösterdiği başarı da herkesten alkış aldı.

1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI

'Yılbaşı özel' bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarıştı. Kazanılan ödüllerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacağı yarışmada Oktay Kaynarca, 1 milyonluk soruyu açtırdı.

TARİHE GEÇTİ

1 milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak tarihe geçen Kaynarca, soruya cevap vermeyerek 400 bin liralık ödülle ayrıldı.

İşte 1 milyon liralık o soru:

Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

A: 5 Ekim 1582

B: 15 Ekim 1582

C: 5 Kasım 1582

D: 15 Kasım 1582

Doğru cevap: B (15 Ekim 1582)

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Oktay Kaynarca, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan oyuncu Oktay Kaynarca'dan tarihi başarı - Son Dakika


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