Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı - Son Dakika

Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

22.11.2020 14:55
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı, System.String[]

Bu haftaki programda yarışmaya katılan Serdar Bey'in başından geçen talihsiz olay herkesi derinden etkiledi.

Bu haftaki programda yarışmaya katılan Serdar Bey'in başından geçen talihsiz olay herkesi derinden etkiledi. Bu haftaki programda yarışmaya katılan Serdar Bey'in başından geçen talihsiz olay herkesi derinden etkiledi. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı...

Serdar Bey'in trafik kazası sonucu hafızasını kısa bir süre kaybettiğini anlatan eşi hem ağladı hem ağlattı. 1980 doğumlu, aslen Adanalı olan ve yarışmaya Kocaeli'den katılan Serdar Mete, Kocaeli Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunu. 34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve şu anda sadece kazadan sonraki 6 yılını hatırlayan Serdar Bey, evli ve 2 çocuk babası.

Tıbbi mümessil olarak çalışma hayatına devam eden Serdar Mete, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı çocuklarının eğitim hayatı için kullanmak istiyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU AĞLATTI

Serdar Bey'in trafik kazası sonucu hafızasını kısa bir süre kaybettiğini anlatan eşi karşısında Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Serdar Bey açıklamasında "Kazadan sonra kimseyi hatırlamadım. Çocuğumu getirdiler oğlum beni görür görmez üzerime atladı ama 'bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Oğlumla şimdi eskisi gibiyiz" dedi.

İmirzalıoğlu açıklamasında "Çok güzel anlattınız. Fakat o uyuduğunu zannederken ben uyumuyordum sözü... Eşinizin vefası emekleri gerçekten çok belli. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz."

Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Kocaeli Üniversitesi, Kenan İmirzalıoğlu, Trafik Kazaları, Kaza, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı - Son Dakika Magazin


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