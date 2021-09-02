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Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti - Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti

02.09.2021 16:01

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu ilk kez yarışmada açıklayan 44 yaşındaki öğretim görevlisi Başak Bozan, hayatını kaybetti. Bozan, bugün memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Mücadelesiyle tanınan Bozan'dan acı haber geldi.

HASTALIĞINDAN DOLAYI MESLEĞİNİ YAPAMIYORDU

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söylemişti. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulanmış hem de duygulandırmıştı.

Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak, hayatını kaybetti

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı. Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.

Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak, hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster, Trakya Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Edirne, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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