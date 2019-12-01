Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar

7 yıldır avukat olduğunu söyleyen Buket Hanım'ın ailesiyle ilgili 'tüm kan bağımı kopardım' açıklaması çok konuşuldu.



"AİLEMLE TÜM BAĞIMI KOPARDIM"



Kenan İmrizalıoğlu 'neden ailenizle kan bağınız yok' diye sorunca yarışmacıdan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Buket Hanım ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği için tüm bağını kopardığını söyledi.



STÜDYO BUZ KESTİ



Yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken yarışmacıya İmrizalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Yarışmacının "Ben aile hukuku uzmanıyım yüzde doksanımız böyle maalesef" dedikten sonra başarılı sunucunun "Siz daha iyi bilirsiniz" sözleriyle stüdyo adeta buz kesti.



İmirzalıoğlu'nun "Biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız" sözüne karşılık yarışmacı "Onlar da bizim kıymetimizi unutmasınlar" cevabını verdi.