Kim Min-jae ilk golünü attı - Son Dakika
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Kim Min-jae ilk golünü attı

20.03.2022 20:55
Kim Min-jae ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor karşısında attı.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor karşısında attı.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor'a karşı attı. Mücadelenin 66. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu çizgide tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydederken, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kim Min-jae ilk golünü attı - Son Dakika
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