Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı - Son Dakika
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Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı

24.03.2022 21:34

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore'nin İran ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kim Min-Jae sakatlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore'nin İran ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kim Min-Jae sakatlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu 9. maçında Güney Kore, İran'ı Seoul Dünya Kupası Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Kim Min-Jae de 11'de maça başlarken, 79. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve mücadeleye devam edemedi. Kim'in yerine kalan dakikalarda Ji-Soo Park görev yaptı. Sarı-lacivertli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı gelen bilgiler arasında.

(İHA)

Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı
Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı
Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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