Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

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Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Memurlar yüzde 3'lük zamma ilaveten 6 aylık enflasyon farkı olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu. Böylece her iki grubunda maaşı yüzde 8.45 oranında artacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.625, memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4.330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

YAŞLILIK, ENGELLİ VE EVDE BAKIM AYLIKLARI

Zanka birlikte 65 yaş aylığı 763 liradan 828 liraya, yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen 1.657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Yeni zam ile birlikte valinin mevcut maaşı 14.835 liradan 15.643 liraya çıkacak. Araştırma görevlisinin mevcut maaşı 7.596 liradan 8 bin 9 liraya çıkacak.

Uzman doktorun (1/4) yeni maaşı 9 bin 314 liradan 9.821 liraya çıkacak. Öğretmenin yeni maaşı ise 6.049 liradan 6.378 liraya çıkacak.

Mühendisin (1/4) yeni maaşı 8.001 liradan 8.437 liraya çıkacak. Avukatın yeni maaşı 7.639 liradan 8.055 liraya çıkacak.

İşte mesleğe göre zamlı maaşlar: