Kim O? | Alperi Onar, Eda Şahin | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı
1 saat önce
Kim O?'nun yeni bölümünde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları Alperi Onar ve Eda Şahin, rastgele seçtikleri emojilerin kendileri için anlamını ve hangi takım arkadaşlarını hatırlattığını eğlenceli bir sohbette anlattılar.
Kim O?'nun yeni bölümünde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları Alperi Onar ve Eda Şahin, rastgele seçtikleri emojilerin kendileri için anlamını ve hangi takım arkadaşlarını hatırlattığını eğlenceli bir sohbette anlattılar.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:12 Kaynak: Youtube
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