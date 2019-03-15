Kim O? | Alperi Onar, Eda Şahin | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı

Kim O?'nun yeni bölümünde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları Alperi Onar ve Eda Şahin, rastgele seçtikleri emojilerin kendileri için anlamını ve hangi takım arkadaşlarını hatırlattığını eğlenceli bir sohbette anlattılar.

Kim O?'nun yeni bölümünde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları Alperi Onar ve Eda Şahin, rastgele seçtikleri emojilerin kendileri için anlamını ve hangi takım arkadaşlarını hatırlattığını eğlenceli bir sohbette anlattılar.

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