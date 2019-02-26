Kim, Trump ile görüşmek üzere Vietnama geldi
1 saat önce
İlk kez Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, yarın ve perşembe günü Vietnam'da bir dizi resmi görüşme yapacak.
İlk kez Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, yarın ve perşembe günü Vietnam'da bir dizi resmi görüşme yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:05
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