Son Dakika Haberleri: Kim, Trump ile görüşmek üzere Vietnama geldi

Kim, Trump ile görüşmek üzere Vietnama geldi

1 saat önce

İlk kez Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, yarın ve perşembe günü Vietnam'da bir dizi resmi görüşme yapacak.

Kim, Trump ile görüşmek üzere Vietnama geldi, System.String[]
İlk kez Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, yarın ve perşembe günü Vietnam'da bir dizi resmi görüşme yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:05 

Vietnam, Singapur, Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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