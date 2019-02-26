Kim, Trump ile görüşmek üzere Vietnama geldi

İlk kez Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, yarın ve perşembe günü Vietnam'da bir dizi resmi görüşme yapacak.

İlk kez Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, yarın ve perşembe günü Vietnam'da bir dizi resmi görüşme yapacak.

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