Kimberley Garner: Kendi çizdi, kendi giydi

Rol aldığı Made In Chelsea adlı TV şovuyla adını duyuran Kimberley Garner, bir süredir moda dünyasında da iddialı.

Plaj giyimi tasarımları yapan 29 yaşındaki Garner, bir süredir Barbados'ta tatil yapıyor. Bu arada kendi koleksiyonlarının tanıtımını da üstleniyor.

Kimliği henüz bilinmeyen yeni sevgilisiyle ve bir grup arkadaşıyla tatilini sürdüren Garner, bir anlamda kendi tasarladığı bikinilerin tanıtımını da kendisi yapıyor. Her gün koleksiyonuna ait bir başka bikini ya da mayoyla plajda görüntüleniyor.

Önce İngiltere'de oyunculuk eğitimi alan Kimberley Garner, sonra da California'ya giderek eğitimini orada sürdürdü.

2012 yılında katıldığı Made In Chelsea adlı yapım sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu. Fakat sonra moda alanına yöneldi.

Kimberley Garner, son dönemde erkekler için de plaj koleksiyonları tasarlamaya yöneldi.