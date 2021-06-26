Üye Girişi
Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar - Son Dakika

Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar

26.06.2021 14:48
Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar, System.String[]

AİLECE TATİL KEYFİBunlardan biri de 1980'lerde Hello adlı şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran ünlü şarkıcı Lionel Richie.

Kimde var böyle keyif? <a class='keyword-sd' href='/saray/' title='Saray'>Saray</a> gibi yatla adaları geziyorlar
AİLECE TATİL KEYFİ

Bunlardan biri de 1980'lerde Hello adlı şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran ünlü şarkıcı Lionel Richie. 72 yaşındaki Richie, kızları Nicole Richie, Sofia Richie, oğlu Miles ile sevgilisi Lisa Parigi'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir aile grubuyla Yunanistan tatiline çıktı. Richie ailesine, Nicole'un eşi Joel Madden, iki kızı,  ile Sofia Richie'nin yakın arkadaşı Tess Kemper da eşlik ediyor.

Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar
MARK ZUCKERBERG'İN MEGA YATIYLA GEZİYORLAR

Yunan adalarını gezen grup, tatillerini Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e ait lüks yatta geçiriyor. Kendine ait zodyak botları ve hatta helikopteri de bulunan Ulysses adlı mega yatın değeri ise 195 milyon dolar. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mark Zuckerberg, bu mega yatı 2017 yılında satın aldı. Görenlerin gözlerini kamaştıran Ulysses'in Zuckerberg'den önceki sahibi ise Yeni Zelandalı milyarder Graeme Hart idi. Ulysses'in sekiz tane yemek salonu, beş oturma odası, beş tane barı, büyük bir spor salonu, spa ve masaj salonu bulunuyor.

Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar
HELİKOPTER DE VAR

Sauna, şarap tadım odası ve sinema da mega yatın, konaklayanlara sunduğu olanaklar arasında. Ayrıca Ulysses, dünyanın en sıcak denizlerinden soğuk denizlere kadar her tür hava koşuluna uygun olarak tasarlandı. Richie ailesinin Yunanistan sularında tatil keyfi yaşadığı Ulysses'in içinde lüks motosikletler de bulunuyor.

Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

Şu anda Ulysses ile Yunanistan sularında denizin ve güneşin keyfini çıkarıp ada ada dolaşan Richie ailesi de çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.

Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar

BİR ZAMANLAR MANŞETLERDEN İNMİYORDU

Lionel Richie'nin evlatlık kızı olan Nicole Richie, bir zamanlar Paris Hilton'un en yakın arkadaşlarından biriydi. Hızlı hayatı, kötü alışkanlıkları ve aşırı zayıflığıyla gündemden düşmeyen Nicole Richie, Joel Madden ile birlikte olmaya başlayınca hayatı da düzene girdi. Evlendi, iki çocuk sahibi oldu. Ondan sonra da gece hayatından çekildi.

Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar

HIZLI HAYAT YAŞIYOR

Sofia Richie ise son dönemde önce Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli ilişkinin ardından kendisinden yaşça büyük olan Scott Disick ile ailesinin onaylamadığı ilişkisiyle gündeme geldi. Lionel Richie, Kourtney Kardashian'ın üç çocuğunun babası olan Scott Disick ile kızının ilişki yaşamasını onaylamadı. Buna rağmen Sofia Richie ve Scott Disick ilişkilerini sürdürdüler. Ancak kısa bir süre önce yollarını ayırdılar.

Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar
Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar

Nicole Richie, Lionel Richie, Sofia Richie, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

28 gün önce oğlunu kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti 15:38 28 gün önce oğlunu kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır 15:15 Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor 14:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı 14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi 14:27 Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu 13:58 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım 12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 12:13 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak

Son Dakika Haberleri
15:44 Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi
15:37 28 gün önce oğlunu kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti
15:24 Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
15:15 Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır
14:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
14:32 Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı
14:30 Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği
14:15 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam
14:00 İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak
Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi         
15:44
Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi         
15:25
Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor         
14:59
Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi         
14:41
Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği         
14:30
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam         
14:16
Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim         
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?         
12:15
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı         
12:00
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 15:48:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement