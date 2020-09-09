KİMDER'den Erol Mütercimler'e tepki - Son Dakika

Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları (KİMDER) Başkanı Osman Dündar, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler'e tepki gösterdi.

Dündar, açıklamasında, Mütercimler'in imam hatipler hakkında haddini aşan ithamlarını asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Dündar, "Kullandığı dil, üslup ve söylem asla kabul edilemez. Son yaptığı açıklamalarda yanlış anlaşıldığını söylese de bunun gerçeği yansıtmadığını, 'Çamur at izi kalsın' politikası güdülerek kirli bir söylem olduğunu çok iyi biliyoruz. Kimsenin ülkenin güzide okullarına dil uzatmasına ve iftira atmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.