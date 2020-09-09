KİMDER Kırşehir Şubesi Erel Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir imam hatipliler derneği, bir televizyon programında imam hatipliler hakkında konuşan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kırşehir Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, imam hatiplerin imanlı ve bilgili nesil yetiştirme gayesinden taviz vermeyeceği vurgusu yapıldı.

Önder İHL Teşkilatlanma Başkanı Hurşit Arısoy'un da destek verdiği açıklamada konuşan KİMDER Şube Başkanı Alparslan Yıldız, "Bir takım medyatikler buldukları ilk fırsatta imam hatip camiamıza saldırmalarını mesnetsiz, dayanaksız, delilsiz ve tamamen iftira, çamur ve yalan seviyesinde ki söylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz"dedi.

İlim ve irfan ile nice nesillerin yetişmesine yuva olmuş imam hatip okullarına yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini belirten Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Gerek insani, gerek vicdani ve ahlaki davranışları olmak üzere özlenen neslin profilini sergileyen imam hatip öğrencileri ve okullarımız anlatılan tüm hasletlerden uzak ve son derece rahatsız edicidir. Elhamdülillah rabbimizin bahşettiği şekilde inanç ve azimle durmadan yolumuza devam edeceğiz."

Yapılan basın açıklaması sonrası dernek üyeleri ve pandemiden dolayı belirlenen guruplar mesai bitimine dek şehir adliyesine gelerek Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. - KIRŞEHİR