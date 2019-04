Kime Hizmet Etmek Zorunda Olduğunuzu Hatırlayın"

Polis Haftası kapsamında düzenlenen "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" konulu sempozyumda emniyet mensuplarına hitap eden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çok zor bir günde yaşayan, çok zor bir devri geçiren bir teşkilatımız var.

Polis Haftası kapsamında düzenlenen "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" konulu sempozyumda emniyet mensuplarına hitap eden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çok zor bir günde yaşayan, çok zor bir devri geçiren bir teşkilatımız var. Sadece ve sadece bir şey kurtarır sizi; mensubu olduğunuz, içinde akışta bulunduğunuz tarihe bakacaksınız. O akımın içindeki görevinizi yapmak için bağlı olacağınız tek şey var; kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek zorunda olduğunuzu hatırlamanız" dedi.



Her yıl 1-10 Nisan tarifleri arasında kutlanan "Polis Haftası" kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yoğun bir program hazırlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılı sebebiyle düzenlenen etkinlikler TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenen "Uluslararası Polis Futbol Turnuvası" maçlarıyla başlarken, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde de "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" konulu sempozyum gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyumun açılışında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun oturum başkanlığını yaptığı sempozyumun ilk gününde İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcısı Atalay Bahar ve İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Gül Ünlü konuşma yaptı. Sempozyumun ikinci günü sabah düzenlenen ikinci oturumda ise "Hukuk Perspektifinden Polis Kimliği, İmajı ve İtibar Yönetimi" alt başlığı ile konuşma yapıldı. İkinci oturumu Prof.Dr. Ergün Yolcu yönetirken, programda İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yıldız Dilek Ertürk, Dr. Akın Karatay, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel konuşmacı olarak yer aldı.



Öğleden sonra gerçekleşen son oturum ise "İç Güvenlikte Dijital Dönüşüm" alt başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumu Prof. Dr. Ali Murat Vural yönetirken, Polis Akademisi'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Ali Tekiner, Öğretim Üyesi Dr. M. Ali Aydın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özgür Karlıtepe konuşma yaptı.



Sempozyumun kapanış konuşması İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan tarafından gerçekleştirildi. Programa onur konuğu olarak davet edilen Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof Dr. İlber Ortaylı yaptığı konuşmada, "Osmanlı Devleti devlettir. Asayişi ilk önce ahali kendi sağlar. Her mahalle bir karakoldur. Mahallenin insanları köylerini, mahallelerini korumakla mükelleftirler. Bu, onlardan sadece ahlaki veya spontaneous (doğal), içlerinden gelme bir duygu olarak değil, devlet olarak da beklenir. Korursun, bu senin vazifendir, vergi verir gibi" dedi.



ORTAYLI'DAN POLİSLERE: "SİZ BAŞKA BİR İŞ YAPIYORSUNUZ, KİŞİLİĞİNİZİN DE ONA UYGUN OLMASI GEREKİR"



Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yeniçeri teşkilatının kaldırıldığı yıllarda Türkiye'nin büyük şehirlerinin 20-30 sene bir bocalama içine girdiğini de söyledi. Ortaylı, "Bu işlerin her şeyden evvel teknik bilgi işi olması, bir argüman işi olması ve dünyayı kavramaya yönelik bilgiler olmasıdır. Siz başka bir iş yapıyorsunuz. İşiniz bambaşka. Kişiliğinizin de ona uygun olması gerekiyor. Bu oportünizm falan değil, bu işini yapmaktır" şeklinde konuştu. Fransız Devrimi'nin kilit isimlerinden Joseph Fouche'nin "Polisin hayatına yönelik bir hareketi hiç affetmem. Herhangi birine bir suikast yapılabilir, bunu adliye ile birlikte düşünürüz. Hatta bu tip hareketler imparatorun hayatına bile yönelik olabilir, onu dahi gözden geçirebiliriz. Ama polise hareket başladığı an toplumun dingili kırılmış demektir" sözlerini hatırlatan ünlü tarihçi, "Orada her şey bitmiştir, kanunsuzluk, akılsızlık dünyayı istila etmeye başlamıştır. Orada artık çok geç bile kalmışızdır aslında. Derhal kendimizi toplamamız gerekir" ifadelerini kullandı.



"ÇOK ZOR BİR DEVRİ GEÇİREN BİR TEŞKİLATIMIZ VAR"



Bir polisle yaşadığı acı hatırasını da aktaran Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çok acı zamanlar olmuştur. Gidiyorum Sultanahmet'in kenarında. Orada gencecik bir polis benle resim çekmek istedi. Belli ki tarih meraklısı. Ayrılıyoruz, 2 ay sonra şehadet haberi geliyor. Çok zor bir günde yaşayan, çok zor bir devri geçiren bir teşkilatımız var. Sadece ve sadece bir şey kurtarır sizi; mensubu olduğunuz, içinde akışta bulunduğunuz tarihe bakacaksınız. O akımın içindeki görevinizi yapmak için bağlı olacağınız tek şey var; kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek zorunda olduğunuzu hatırlamanız. Bunun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz" diyerek sözlerini noktaladı. Sempozyumun sonunda İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ünlü tarihçiye teşekkür plaketi verildi.



(Sadık Kahraman/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti

Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı

Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek

Toldo ve Effenberg Yılın Futbolcusu Ödülünü Vermek İçin İstanbul'a Geliyor