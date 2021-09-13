Kimetsu Orkestrası Konseri Filmi - Son Dakika

Tokyo Filarmoni Orkestrası konser salonlarından sinema salonlarına açılıyor.
Filmin Türü: Müzikal
Orijinal Adı: Kimetsu Orchestra Concert
Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Japonya
Orijinal Dili: Japonca
Filmin Süresi: 114 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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