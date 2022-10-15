Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı - Son Dakika
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Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı

15.10.2022 15:45

Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı Can pazarı yaşanan kazada tedbirsizlik böyle görüntülendi Yoldan geçen arabalardan levye toplayıp sıkışan yaralıya müdahale edildi Aksaray'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü...

Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı

Can pazarı yaşanan kazada tedbirsizlik böyle görüntülendi

Yoldan geçen arabalardan levye toplayıp sıkışan yaralıya müdahale edildi

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkışırken, olay yerine gelen vatandaş ve diğer sürücülerin tedbirsiz ve bilinçsiz kurtarma çalışması herkesi korkuttu. Yoldan geçen araçlardan levye isteyen vatandaşların kimisi araç üzerine çıktı, kimisi de levyeyle sıkışan sürücüyü bilinçsizce kurtarmaya çalıştı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Ömer U. idaresindeki 07 AZN 818 plakalı Opel marka otomobil Sultanhanı ilçesi yakınlarına geldiğinde önünde seyreden Kemal A. yönetimindeki 68 LA 075 plakalı pancar yüklü Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine biriken vatandaşlar sıkışan sürücüye yardım etmek istedi.

Kurtarma ekipleri gelene kadar yoldan geçen araçlardan levye toplayan vatandaşların kimisi aracın üzerine çıktı, kimisi de levyeyle sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Bilinçsizce yapılan kurtarma çalışması kameralara yansırken, bir süre sonra olay yerine gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıyı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Sultanhanı, Tragger, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı - Son Dakika

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