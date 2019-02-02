Kimi Deprem Sandı Kimi Trafik Kazası
35 dakika önce
Tokat'ta kent merkezinde bir sitenin istinat duvar gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı.
Tokat
'ta kent merkezinde bir sitenin istinat duvar gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, kimi deprem olduğunu sandı kimi de trafik kazası.
Büyükbeybağı Mahallesi'nde Esnaf Kefalet Sitesi'nin istinat duvarı yıkıldı. Gece saatlerinde meydana gelen olayla birlikte çıkan gürültü, o sırada uykuda olan vatandaşlara kısa süreli deprem paniği yaşattı. Sitede çocukların park ve spor yaptığı alana düşen büyük kaya parçalarını sabah saatlerinde gören vatandaşlar, olayın gece yaşanmasının olası bir faciayı önlediğini söyledi.
"ŞÜKÜR ALLAH'A Kİ CAN KAYBI YOK"
Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan gürültüyle kısa süreli panik yaşayan site sakinlerinden Aziz Akyüz, "Gürültüyle deprem oluyormuş gibi, çok acayip bir gürültüyle kalktık, fırladık. Biz aslında daha önce şu ilerisi yıkılacak diye bekliyorduk. Çünkü orası kırılmıştı. Oldu yani. Bu hafta içinde, bir pazar günü ya da yazın olmuş olsa burası çocukların top oynadığı yerdi yani. Çok felaket olurdu. Ama şükür gece olduğu daha iyi oldu. Kimse görmedi. Böyle gördük yani. Yıkılış anını göremedik. Şükür Allah'a ki can kaybı yok. Kimse yoktu. Bundan dolayı biraz rahatız. Ama ok felaket bir şekilde kalktık uyandık" şeklinde konuştu. Öte yandan, Tokat Belediyesince geçtiğimiz hafta duvarın yıkılma ihtimaline karşı site içerisinde ve Yeşilbağ Caddesi üzerinde güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:11 Kaynak: İHA
Vatandaş Hesaplı Yemek İçin Marketleri Tercih Ediyor
AK Parti, İdam Kararı Verilen Türk Şoför İçin Harekete Geçti
Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı
Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu