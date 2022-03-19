Kimi düştü kimi ise yolda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kimi düştü kimi ise yolda kaldı

19.03.2022 11:37
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı

ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta özellikle dik yokuşlarda çıkmaya çalışan otomobiller ilerlemekte güçlük çekti.

ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta özellikle dik yokuşlarda çıkmaya çalışan otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. Bazıları da kaza yapmaktan kurtulamadı. Bir sürücü ise otomobilden inmek isterken düştü.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklarda araçlar güçlükle ilerledi. Şişli ve Beşiktaş'ta özellikle dik yokuşlardan çıkamayan otomobiller yolda kaldı. Bazıları da kaza yaparak durabildi. Yolda patinaj çeken otomobiller vatandaşlar tarafından itildi. Dik yokuşlardan inen vatandaşlar ise duvarları tutarak inmek zorunda kaldı. Bir sürücü de aracından inerken düştü.


Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
Kimi düştü kimi ise yolda kaldı
YORUMLAR
500
19 Mart Cumartesi Spor Gündemi 19 Mart Cumartesi Spor Gündemi Beşiktaş'ta kayan araç yayalara çarptı, feci kaza kameraya yansıdı Beşiktaş'ta kayan araç yayalara çarptı, feci kaza kameraya yansıdı

Beşiktaş, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kimi düştü kimi ise yolda kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:20 Rus kozmonotlar Ukrayna renkli tulumlarla uzaya gitti: Destek mi, hakimiyet vurgusu mu?
11:15 Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kimi düştü kimi ise yolda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement