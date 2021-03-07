Kimi eczacı kimi muhasebeci arama kurtarma gönüllüsü kadınlar hazır kıta bekliyor - Son Dakika

Kimi eczacı kimi muhasebeci arama kurtarma gönüllüsü kadınlar hazır kıta bekliyor

07.03.2021 12:13

Bursa'da farklı meslek gruplarına mensup 30 kadın, NAK Arama Kurtarma bünyesinde gönüllü olarak yurdun dört bir yanında operasyonlara katılıyor.

Bursa'da farklı meslek gruplarına mensup 30 kadın, NAK Arama Kurtarma bünyesinde gönüllü olarak yurdun dört bir yanında operasyonlara katılıyor.

Deprem, heyelan, çığ ve sel gibi doğal afetler ile orman ve bina yangınları, kazalar ve kayıp vakalarında zor koşullara rağmen görev üstlenen ekip, 120 kişiden oluşuyor.

Hayatlarından fedakarlık ederek arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekipte, sağlık çalışanı, ev kadını, kamu personeli, muhasebeci ve öğrencilerin aralarında olduğu 30 kadın da bulunuyor.

Ekip sorumlularından kamu çalışanı Pınar Bulmuş (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır arama kurtarma operasyonlarına katıldığını söyledi.

Görevinin ilk yıllarında az sayıda olan kadın gönüllülerin zamanla arttığını belirten Bulmuş, şöyle devam etti:

"Kadınlar kendilerini genelde daha naif hissettikleri için gönüllü olamıyordu. Seneler geçtikçe kadın sayısı arttı. Sayılar arttıkça biz de erkeklerle aynı işleri yapmaya başladık. 300-350 operasyona çıktım, büyük afetlerde görev aldım. Sadece insan hayatı değil, her türlü cana dokunmaya çalışıyoruz. Su altından dağ ortamına kadar her yerde görev alıyoruz. Kadınları sürekli teşvik etmeye çalışıyorum. Kadınlara operasyonlarda her türlü olanak sağlanıyor. Canlı olarak bulduklarımızın sevincini anlatamam. Bazen günlerce bir kişi bulmak için operasyona katılıyoruz. Sağ ulaşınca aileye teslim etme anı, onların bir gülümsemesi bizler için çok büyük mutluluk, amacımız da bu."

27 yaşındaki eczacı Sümeyye Türkpençesi Delen de sağlık alanında çalıştığı için can kurtarmaya kendini daha yakın hissettiğini dile getirdi.

Arama kurtarma gönüllüsü olma isteğinin bundan kaynaklandığını anlatan Delen, "Henüz bu alanda yeniyim. İzmir depreminden sonra insanlarda daha fazla duyarlılık gelişti. Bu benim, ekibe katılma isteğimi artırdı. İnsanlara bir şekilde yardım etme isteğim, çabam vardı işim gereği. Bunun işim dışına nasıl taşırım diye düşündüm. Böyle bir alanda gönüllü olmak bu isteğimi karşılar diye düşündüm ve ekibe katıldım." diye konuştu.

28 yaşındaki muhasebeci Filiz Güleryüz ise ekipte 3 yıldır görev aldığını belirtti.

Birçok operasyona katıldığını aktaran Güleryüz, "İnsanlara, canlılara yardım etmek hissi anlatılamayacak kadar güzel. Kadın olduğum için hiç zorlamadım. Mutlaka herkesin arama kurtarma ekiplerine gönüllü olarak katılması gerekiyor. Bu hissi ve duyguları tatmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kimi eczacı kimi muhasebeci arama kurtarma gönüllüsü kadınlar hazır kıta bekliyor
Kimi eczacı kimi muhasebeci arama kurtarma gönüllüsü kadınlar hazır kıta bekliyor
Kimi eczacı kimi muhasebeci arama kurtarma gönüllüsü kadınlar hazır kıta bekliyor
Kimi eczacı kimi muhasebeci arama kurtarma gönüllüsü kadınlar hazır kıta bekliyor

Nilüfer Arama Kurtarma, Arama Kurtarma, Deprem, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kimi eczacı kimi muhasebeci arama kurtarma gönüllüsü kadınlar hazır kıta bekliyor - Son Dakika


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