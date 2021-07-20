Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı - Son Dakika

Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye'de acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Adıyaman'da bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi.

YAKALAMAK İSTERKEN HASTANELİK OLDULAR

Bazı vatandaşlar ise kaçan kurbanlıklarını yakalamak isterken kurbanlıkların kendilerini sürüklemesi sonucu yaralandı. Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ACİL SERVİSLERDE YOĞUNLUK OLDU

Samsun'da da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular. Bazı acemi kasaplar ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.