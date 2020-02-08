Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi - Son Dakika
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Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

6 saat önce

MERSİN'de, 3 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, bugün ortaya çıkan güneşli hava halkın soluğu sahilde almasına neden oldu.

Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi, System.String[]

MERSİN'de, 3 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, bugün ortaya çıkan güneşli hava halkın soluğu sahilde almasına neden oldu. Silifke'de ortaya çıkan çifte gökkuşağı da unutulmaz anlar yaşattı.

Mersin ve ilçelerinde 3 gün önce etkili olan yağış bazı bölgelerde sele neden olurken, taşıma eğitim nedeni ile okula giden 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü mahsur kalmıştı. 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılırken, Erdemli ilçesinde de dereler taşma riski ile karşı karşıya kaldı. Bugün ise öğlen saatlerinden sonra ortaya çıkan güneş nedeni ile halk kendini sokaklar, parklara ve sahile attı. Kimi yürürken kimi de oturup güneşlenmenin keyfini, kentin yüksek kesimlerine çıkanlar ise karın tadına çıkarttı.

Bu arada ise Silifke ilçesinde güneşin kendini göstermesinin yanı sıra gökkuşağı da çift olarak kendini gösterdi. Gökkuşağını görenler cep telefonlarına sarılıp fotoğraf ve görüntü çekerken bazı vatandaşlarda sahilde güneşle birlikte çiseleyen yağmur altında balık tutmayı ihmal etmedi.

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent genelinde pazartesi gününe kadar hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında değişeceği bildirdi. Meteoroloji yetkilileri çiftçileri de dona karşı uyararak gerekli önlemlerin almalarını istedi.


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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