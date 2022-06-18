Kimi kimliklerini, kimi giriş belgelerini unuttu - Son Dakika
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Kimi kimliklerini, kimi giriş belgelerini unuttu

18.06.2022 14:07

Kimi kimliklerini, kimi giriş belgelerini unuttu YKS maratonunda her yıl aynı manzara, adayların yardımına polisler koştu Kendisini değil, annesini sınava getirdi Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için gelen adaylardan bazıları kimliklerini, bazıları sınav giriş...

Kimi kimliklerini, kimi giriş belgelerini unuttu

YKS maratonunda her yıl aynı manzara, adayların yardımına polisler koştu

Kendisini değil, annesini sınava getirdi

KARABÜK - Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için gelen adaylardan bazıları kimliklerini, bazıları sınav giriş belgelerini unuturken bazıları da sınava son anda yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen 2022 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de saat 10.15'de başladı. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği Karabük Üniversitesinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Sınava girecekleri Karabük Üniversitesine gelen öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından kimlik ve sınav belgelerinin yanlarında olması konusunda uyarıldı. Sınava girilecek salonları uzakta olan adaylar ring araçlarıyla taşındı. Sınava annesini getiren bir üniversite öğrencisinin güvenlik görevlisi ile sohbeti tebessüm ettirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda aynı manzaraların yaşandığı sınav öncesi kimliklerini veya giriş belgelerini almayı unutan adayların yardımına polis ve güvenlik ekipleri yetişti.

Sınav saatine dakikalar kala giriş belgesi olmayan bir kız öğrencisine güvenlik görevlisi kendi kulübesindeki bilgisayardan çıktı alırken, başka bir kız öğrenciyi de motosikleti bulunan bir vatandaş sınav salonuna yetiştirdi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı üniversite önünde aileler havanın güneşli olması nedeniyle çocuklarını gölgelerde bekledi.

Bugün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından yarın ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi yapılacak.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Karabük, TYT, Güncel, Son Dakika

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