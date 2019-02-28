Kimi Mahkemeye Başvurdu, Kimi Eylem Yaptı, İntiharı Deneyen Bile Oldu

HÜR Demokrat Parti'nin (FDP) soru önergesini cevaplayan Federal Hükümet, 2015 yılından beri 93 bin 846 kişi hakkında sınır dışı olduğunu ancak bu kararın uygulanamadığını açıkladı.

HÜR Demokrat Parti'nin (FDP) soru önergesini cevaplayan Federal Hükümet, 2015 yılından beri 93 bin 846 kişi hakkında sınır dışı olduğunu ancak bu kararın uygulanamadığını açıkladı. Sığınma talepleri reddedilen mültecilerin büyük bir kısmı mahkemeye başvurarak sınır dışı işlemini durdurma yolunu seçerken, kimileri düzenlenen eylemler nedeniyle ülkede kaldı.



İNTİHARI BİLE DENEDİLER



Kimi mültecileri ise uçak şirketleri almayı kabul etmezken, kimileri de Almanya'da kalmak için intihar etmeyi denedi. Bazı mültecilerin, yolculuk yapacak durumda olmadığı için sınır dışı işlemleri gerçekleştirilemedi. FDP İçişleri Politikaları Sözcüsü Linda Teuteberg "Sınır dışı işlemleri yapılamayan her iki kişiden birinin kalma gerekçesi kabul edilemez" dedi.



75 BİN SAHTE EVRAK Almanya'da an itibariyle 236 bin mültecinin sığınma talebi reddedildi. Ülkede geçici olarak kalan mülteci sayısı ise 182 bin. Sığınma talebinde bulunan 75 bin mültecinin sahte evraklarla başvuruda bulunduğu tespit edildi.

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