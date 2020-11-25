Kimi maskesiz, kimi siperlik takarak pazara çıktı - Son Dakika

Tokat'ta pazar yerinde maskesiz dolaşan vatandaşların yanı sıra korona virüse karşı önlemini elden bırakmayan bilinçli vatandaşlarda kameralara yansıdı.

Tokat'ta kurulan Çarşamba pazarında yaşanan yoğunlukta alış veriş yapanları ve esnafı polis ekipleri uyardı. Pazar yerinde kimi vatandaş maskesiz dolaşırken, kimi vatandaş aldığı önlemle örnek oldu. 63 yaşındaki emekli memur Hasan Akar, maskesinin yanı sıra siperlik takarak pazar yerinde alışveriş yaptı. Elinden geldiği kadar önlem almaya gayret gösterdiğini belirten Akar, " Korona vakaları çok arttı. Sadece pazar yerinde değil çarşıda da ben böyle geziyorum. Beni görenler neden böyle gezdiğimi soruyor. 'Sağlımız için böyle geziyorum' diyorum. Yaşımızda biraz ilerledi, evden de çıkmamaya çalışıyorum" dedi.

"Herkes böyle kurallara uysa hiçbir sorun olmaz"

Pazarcı esnafı Nurettin Gür ise yaşlı adamın aldığı önlemin örnek olduğunu ifade ederek, "Herkes böyle kurallara uysa hiçbir sorun olmaz. Uymadığından kısıtlamalar daha da çoğalacak. Hasan amca maskesini takmış bir koruma daha yaparak siperlik takmış. Kurallara uymak zorundayız" diye konuştu. - TOKAT