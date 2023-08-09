Kimi otomobil salladı, kimi cama vurdu: Sürücü 3 saatin ardından güçlükle uyandı - Son Dakika
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Kimi otomobil salladı, kimi cama vurdu: Sürücü 3 saatin ardından güçlükle uyandı

09.08.2023 13:12

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun çıkışına park eden sürücü, içeride uyuyunca polis ekipleri devreye girdi. Otomobil sallanarak 3 saat sonra uyandırılan sürücüye 436 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi. Otomobil sallanarak 3 saatin ardından uyandırılan şahsa, 436 TL para cezası uygulandı. Olay, sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde meydana geldi.

Kimi otomobil salladı, kimi cama vurdu! Sürücü 3 saatin ardından güçlükle uyandı

Edinilen bilgiye göre, H.Y. isimli şahıs, 34 GRB 766 plakalı otomobilini akaryakıt istasyonun çıkışına park etti. Daha sonra H.Y., çalışır vaziyetteki otomobilin içinde uykuya kaldı. O esnada akaryakıt almaya gelen tırlar, otomobil sebebiyle geri manevra yapmak zorunda kaldı.

Kimi otomobil salladı, kimi cama vurdu! Sürücü 3 saatin ardından güçlükle uyandı

NE YAPTILARSA UYANMADI

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız kaldı. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kimi otomobil salladı, kimi cama vurdu! Sürücü 3 saatin ardından güçlükle uyandı

3 SAAT SONRA UYANDI

Polis ekipleri de H.Y.'yi uyandırmak için çaba sarf etti. H.Y., polisin uzun uğraşları neticesinde otomobili sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı. Şaşkın bakışlarla ne olduğu anlamaya çalışan sürücü aşağıya indi. Polis memuru, otomobili bunduğu yerden akaryakıt istasyonun iç kısmına çekti. Sürücü H.Y.'ye Kabahatler Kanunun gereğince 436 TL para cezası kesildi. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.

Kaynak: İHA
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