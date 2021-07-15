Kimi Räikkönen Giulia GTA'yı test etti - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo Racing – ORLEN Formula 1 takımının Fin pilotu Kimi Räikkönen, Giulia GTA ve GTAm modellerinin son testlerini gerçekleştirdi.

Alfa Romeo ve Sauber Engineering tarafından uygulanan yeni aerodinamik çözümleri geliştirmeyi amaçlayan testlerin sonuncusu, 1960'lardan bu yana sportif Alfa Romeo'ların geliştirildiği ve test edildiği İtalya'daki Balocco Test Pisti'nde yapıldı.

Dünya şampiyonu pilot Kimi Räikkönen, Alfa Romeo'nun bugüne kadar ürettiği en yüksek performanslı spor sedanlar, Giulia GTA ve GTAm üzerinde gerçekleştirilen iyileştirmeleri değerlendirdi. Geçtiğimiz sonbaharda Giulia GTA ve GTAm ile gerçekleştirilen testlerin devamı niteliğindeki testlerde Räikkönen, özellikle aerodinamik iyileştirmeleri analiz etti. Räikkönen ilk testte hem yeni ön tampona eklenen ayarlanabilir lip, hem de arkaya eklenen yeni manuel ayarlı spoyler hakkında tavsiyelerde bulunmuştu. Araçların geliştirime süreci, Räikkönen'in becerilerini ve bilgi birikimini Alfa Romeo mühendislik ekibine aktarmasıyla tamamlanmış oldu.

Kimi Räikkönen "Otomobilleri gerçekten beğendim. Görüldüğü üzere otomobilin önü daha alçak. Bu da direksiyonun tepkilerini hızlı kılıyor. Giulia GTA hızlı, sürüşü kolay ve duyarlı. Bu nedenle, Giulia GTA'nın hem gündelik kullanımı hem de pist kullanımını ideal bir şekilde harmanlayarak temsil ettiğine inanıyorum" sözleriyle ifade etti.

Aerodinami

Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm'ın geliştirilmesinde, aerodinamik verimliliği en üst seviyeye taşımak için Sauber Engineering'in bilgi birikimi ve deneyiminden yararlandı. Özellikle aerodinamik açıdan önem arz eden karbon fiber bileşenlerin çoğunun üretimini Sauber Engineering'e üstlendi. Yeni ön tampon, yan etekler, hava tünelleri, GTA spoyleri ve GTAm aerowing, Sauber Engineering tarafından üretildi. Giulia GTAm'ın manuel olarak ayarlanabilen ön ve arka kanatları, piste veya yola uyarlanabilir halde tasarlandı. GTA ve GTAm otomobilin zeminle temasını arttıran ve böylece yüksek hızlarda üstün yol tutuş özellikleri sağlayan yeni bir hava tahliye sisteminden de yararlanıyor. Giulia GTAm'daki aerodinamik konfigürasyon, GTA versiyonu ile kıyaslandığında iki kat; kendi segmentinde en iyi değere sahip olan Giulia Quadrifoglio ile kıyaslandığında ise üç kat daha fazla basınç üretiyor.