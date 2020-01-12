Kimia Alizadeh - İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk ettiğini... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Kimia Alizadeh - İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk ettiğini... - Son Dakika Dünya

Kimia Alizadeh - İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk ettiğini...

7 saat önce

21 yaşındaki tekvandocu Kimia Alizadeh, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" dedi.

Kimia Alizadeh - İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk ettiğini..., System.String[]

İran'ın bugüne kadar olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Kimia Alizadeh ülkesini terk ettiğini açıkladı.

21 yaşındaki tekvandocu Kimia Alizadeh,, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" dedi.

Alizadeh İran hükümetinin kazandığı madalyaları siyasi çıkarları için kullandığını söyledi.

Ünlü tekvandocu açıklamasında, "Ancak bir yandan da İranlı yetkililer, 'Bir kadın için bacaklarını esnetmek iffetli bir davranış değil' diyerek beni küçük düşürüyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kimia Alizadeh, hiçbir bir Avrupa ülkesinden davet almadığını da belirtti.

Alizadeh'in yaşamını hangi ülkede sürdüreceği bilinmiyor.

ISNA: Hollanda'ya gitti, Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmak istiyor

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA Perşembe günü Alizadeh'in Hollanda'ya gittiğini, antrenmanlarını bu ülkede sürdürdüğünü ve Tokyo Olimpiyatlarında İran dışında bir ülke için yarışmak istediğini bildirmişti.

Kimia Alizadeh 2016 Rio Olimpiyatları'nda 57 kilogramda bronz madalya kazanmıştı.

Alizade, Ekim ayında BBC'nin "100 ilham veren kadın" listesinde de yer almıştı.

Hollanda, Tokyo, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran dini lideri Hamaney: Bölgedeki çalkantılı durumun nedeni, ABD'nin yozlaşmış varlığıdır
Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti İran'dan İngiltere'ye protesto notası! "İngiliz Büyükelçi Tahran'daki yasa dışı gösterilere katıldı" İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine uymaya davet ediyoruz

Son Dakika Haberleri
03:42 Sultanbeyli'de 3 ATM ateşe verildi - Son Dakika Haber
03:05 Libya krizi: Başbakan Sarraj ile General Hafter'in Pazartesi Moskova'da görüşeceği öne sürüldü - Son Dakika Haber
02:22 Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
00:58 Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu - Son Dakika Haber
00:18 12 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:34 Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 03:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimia Alizadeh - İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk ettiğini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]