Kimileri Maalesef 3-5 Oy Fazla Alabilmek Adına Şer İttifak Masasına Oturmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kimileri maalesef 3-5 oy fazla alabilmek adına şer ittifak masasına oturmuştur. Milletimizin öngörüsü ve sezgisi her şeyin üzerindedir ve şer odaklarını bilmektedir." dedi.



Karaaslan, partisinin Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç ile ilçedeki seçim çalışmaları kapsamında kadınlarla bir araya geldi.



Avrupa'da kadın yönetici sayının en fazla Türkiye'de olduğuna işaret eden Karaaslan, kadının evde annelik, ülkesinin geleceği için de rahatlıkla siyaset yapabileceğini dile getirdi.



AK Parti'nin 17 yıldır yaptığı hizmetlerle gönüller kazandığını belirten Karaaslan, şöyle devam etti:



"Biz şunu biliyoruz, yapılan hizmetin en büyüğü gönüller kazanmaktır. Eğer gönül kırıklığı olursa geriye kalan anlamsızdır. Biz bugün gönüller kurmak için 17 yıldır büyük mücadele veriyoruz. 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bu mücadeleyi Cumhur İttifakı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte veriyoruz. O gün meydanlara insanlar, 'Acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak' diye düşünerek gelmedi. Memleket, vatan, bayrak ve millet uğruna canından vazgeçerek geldi. İnsanın kendi canından vazgeçmesi kolay değil. Ayrıca o gün 'Hadi sen de git meydana' diye evladının canından vazgeçen analarımız oldu."



"Hiç pes etmedik, hiç geri durmadık"



Türkiye üzerinde oyunlar oynandığına dikkati çeken Karaaslan, "Birçok tehdit, birçok parmak sallayanlar, 'öyle yapmazsanız böyle olur' diyenler oldu, hiç pes etmedik, hiç geri durmadık, hiç korkmadık. Tıpkı istiklal Marşı'mızın 'Korkma' diye başlayan dizeleri gibi biz hiç korkmadık. Bugüne kadar da inandığımız yoldan hiç geri adım atmadık." diye konuştu.



Karaaslan, "yerel seçimlerin beka ile ilgisi olmadığı" söylemlerine yönelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Birileri diyor ki 'Biraz abartmıyor musunuz, yerel seçimlerin beka ile ne ilgisi var.' Meselenin bu olmadığını son bir hafta göstermiştir. Kimileri mikrofonu açık unutmuştur, o açık olan mikrofonlara konuşmuştur, kimileri ağzından kaçırmıştır. Kimileri maalesef 3-5 oy fazla alabilmek adına şer ittifak masasına oturmuştur. Milletimizin öngörüsü ve sezgisi her şeyin üzerindedir ve şer odaklarını bilmektedir."



"Zaman kaybetmeye tahammülümüz asla yok"



Türkiye'nin artık "Ben yaparım" diyen bir ülke haline geldiğine değinen Karaaslan, şunları kaydetti:



"Bugün biz, öyle çağrılıp da fikri alınan ama çok da önemsenmeyen bir ülke olmaktan çıkıp, masanın başında oturan ve fikrimize göre kararların değiştiği ve yeri geldiğinde masaya vuran bir ülke olduysak bunun hakkını vermekle de mükellefiz. Bizim ne maceraya atılacak zaman dilimimiz var önümüzde ya da 'bir deneyelim olursa olur, olmazsa da değiştiririz' diyecek bir 5 yıl var önümüzde. Her bir saat, her bir dakika bizler için çok kıymetli, zaman kaybetmeye tahammülümüz asla yok. Mesele büyük, mesele önemli. 31 Mart akşamını biz nasıl heyecanla bekliyorsak, Türkiye için kötü emeller besleyen bütün yapılar da beklemektedir."



Karaaslan, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

