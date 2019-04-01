Son Dakika Haberleri: Kimin Bana Oy Verip Vermediğine Bakmam"

Kimin Bana Oy Verip Vermediğine Bakmam"

15 dakika önce

Çanakkale Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan, doğum günü olan 1 Nisan'ı ve seçim sonuçlarını partililerle kutladı.

Kimin Bana Oy Verip Vermediğine Bakmam
Çanakkale Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan, doğum günü olan 1 Nisan'ı ve seçim sonuçlarını partililerle kutladı.

Gökhan, eşi Hale Gökhan ile CHP lokalinin önünde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlara seslenen Gökhan, 1 Nisan'ın doğum günü olduğunu, seçimlerin ertesi gününün de buna denk gelmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hem seçimleri hem de doğum gününü kutladıklarını ifade eden Gökhan, "Kimin bana oy verip vermediğine bakmam. Ben Çanakkale'nin başkanıyım. Çanakkale'yi daha ileri seviyelere, daha üst seviyelere çıkartmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Bunda başarılı olacağız." dedi.

Gökhan, konuşmasının ardından üzerinde CHP amblemi ve eşiyle fotoğrafının yer aldığı pastayı kesti, vatandaşlara ikram etti.

Programa, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:37 Kaynak: AA

Çanakkale, 1 Nisan, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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