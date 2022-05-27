Kimin horladığını artık Google söyleyecek!

Akıllı telefonlar her alanda gelişmeye devam ediyor. İlk olarak iletişim aracı olarak kullandığımız cihazlar artık sağlığımızı da takip eder hale geldi. Son olarak kamera takibi ile kalp ve solunum hızı bilgilerini bize sunan Google, şimdi de Android cihazların horlama ve öksürük algılama özelliği üzerinde çalışıyor.

Google'ın yeni sağlık takip sistemi horlama ve öksürük takibi yapabilecek

Google Health Studies, yeni bir dijital sağlık çalışmasını duyurdu. Sistemin 2.0 versiyonunda çeşitli yenilikler sunuluyor. Bu yenilikler arasında telefonunuzun sizi uyku sırasında dinlemesine olanak sunan ve sağlık sorunlarını belirleyen "Sleep Audio Collection" özelliği de bulunuyor. Bu özellik şimdilik sadece Google çalışanları tarafından kullanılabiliyor.

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Google, Health Sensing sisteminin kullanıcılara uykuları hakkında bazı önemli bilgiler sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtiyor. Şirket, bunun için Android cihazlarda gelişmiş bir algılama yeteneği ve algoritma paketine yer veriyor.

Sistemde yer alan "Öksürük ve Horlama Algoritmaları" sayesinde kişinin uykusu boyunca ne gibi sorunlarla karşılaştığı belirlenebilecek. Bu başucu izleme özelliği ile sistemin kullanıcısını bilgilendirip yönlendirmesi bekleniyor.

Yeni sistem şimdilik test aşamasında gibi görülüyor. Test aşamasının ardından horlama ve öksürük algılama özelliğinin tüm Anroid cihazlarda mı sunulacağı yoksa sadece Google Pixel'e özel mi olacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu özellik ile ilk olarak Pixel cihazlarda karşılaşmamız olası görünüyor. Yeni horlama ve öksürük algılama özelliği muhtemelen Google Fit ya da Google Saat uygulaması ile birlikte çalışacak.

Fitbit'in bazı akıllı saat modellerinde de benzer özellikler sunuluyor. Bakalım Google'ın yeni özelliği horlama ve öksürük konusunda bizlere neler gösterecek? Peki siz Google'ın yeni öksürük ve horlama algılama sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.