Kiminle, Ne Zaman Evlenmeliyim ? I Aile Danışmanı Serhat Yabancı İle
30 dakika önce
Herkese merhaba,Evlilik hepimiz için önemli, peki ama ideal eşimizi nasıl neye göre seçeceğiz?
Herkese merhaba,Evlilik hepimiz için önemli, peki ama ideal eşimizi nasıl neye göre seçeceğiz? Biz evliliğe ne kadar hazırız? Sevgili Serhat Yabancı
ile kiminle ne zaman evlenmeyelim doğru kişi ve zamanı nasıl belirleyelim konularını konuştuk...İyi seyirler...
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:12 Kaynak: Youtube
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