Son Dakika Haberleri: Kiminle, Ne Zaman Evlenmeliyim ? I Aile Danışmanı Serhat Yabancı İle

Kiminle, Ne Zaman Evlenmeliyim ? I Aile Danışmanı Serhat Yabancı İle

30 dakika önce

Herkese merhaba,Evlilik hepimiz için önemli, peki ama ideal eşimizi nasıl neye göre seçeceğiz?

Herkese merhaba,Evlilik hepimiz için önemli, peki ama ideal eşimizi nasıl neye göre seçeceğiz? Biz evliliğe ne kadar hazırız? Sevgili Serhat Yabancı ile kiminle ne zaman evlenmeyelim doğru kişi ve zamanı nasıl belirleyelim konularını konuştuk...İyi seyirler...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:12 Kaynak: Youtube

Serhat Yabancı, Genel
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