Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını pazarda kestirdi - Son Dakika

Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını pazarda kestirdi
KARABÜK - Karabük'te, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarında vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bayram namazının ardından Kurban pazarına gelen vatandaşların kimisi kurbanını elinden kaçırdı, kimisi araçlarının bagajına koyarak evinin yolunu tutarken, bazı vatandaşlar ise kurbanını pazarında kestirdi.
Bayrama 2 gün kala kurulan ve ilginin az olduğu kurban pazarında bayramın birinci gününde vatandaşlar sıkı pazarlık yaparak kurbanları almanın mutluğunu yaşadı. Kurbanlarını alan bazı vatandaşlar araçlarının bagajına koyarak evlerinin yolunu tutarken, bazı vatandaşlar ise pazarda kestirdi.
Bir vatandaş ise aldığı kurbanlığı elinden kaçırınca kurban pazarında kovalamaca yaşadı. Bir süre peşinden koşturan kurbanlık, köşeye kıstırılarak yakalandı.