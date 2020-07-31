Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını pazarda kestirdi - Son Dakika

Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını pazarda kestirdi

Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını pazarda kestirdi Karabük'te, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarında vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını pazarda kestirdi KARABÜK - Karabük'te, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarında vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bayram namazının ardından Kurban pazarına gelen vatandaşların kimisi kurbanını elinden kaçırdı, kimisi araçlarının bagajına koyarak evinin yolunu tutarken, bazı vatandaşlar ise kurbanını pazarında kestirdi. Bayrama 2 gün kala kurulan ve ilginin az olduğu kurban pazarında bayramın birinci gününde vatandaşlar sıkı pazarlık yaparak kurbanları almanın mutluğunu yaşadı. Kurbanlarını alan bazı vatandaşlar araçlarının bagajına koyarak evlerinin yolunu tutarken, bazı vatandaşlar ise pazarda kestirdi. Bir vatandaş ise aldığı kurbanlığı elinden kaçırınca kurban pazarında kovalamaca yaşadı. Bir süre peşinden koşturan kurbanlık, köşeye kıstırılarak yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:41

Kaynak: İHA

Son Dakika

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı

Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı

Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar

Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı

Bir değil beş değil tam 113 yaralanma! Şanlıurfa'da 113 acemi kasap kendini yaralayarak hastaneye başvurdu

Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum

Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor