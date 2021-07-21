Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu
21.07.2021 00:07
Barcelona ve Real Madrid'in efsane futbolcuları gösteri maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Real Madrid, Barça'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Katalan devinin golleri Ronaldinho ve Jofre Mateu'dan gelirken, eflatun-beyazlılar Munitis, Alfonso Perez ve Ruben de la Red'le ağları havalandırdı.
Efsanelerin El Clasico'su izleyenleri mest etti. Real Madrid ve Barça'nın ikon futbolcularını karşı karşıya getiren maçta eflatun-beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrıldı.
PERDEYİ RONALDINHO AÇTI
Efsane isimlerin şovlarıyla geçen mücadelede sessizliği bozan isim 28'de penaltıdan Ronaldinho oldu. 42'de Munitis beraberliği getirdi. 44'de Alfonso Perez Real Madrid'i öne geçirdi ve Real Madrid ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Barcelona 60'da Jofre Mateu ile skoru dengelerken 69. dakikada Ruben de la Red Real Madrid'e bu özel karşılaşmada galibiyeti getirdi.
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