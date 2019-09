'Kimler geldi, kimler geçti' kahvesi

ADANA'nın Kozan ilçesinde 40 yıldır kahve işleten Necat Karataş (55), iş yerinin duvarlarına, ölen müşterileri ile çevre esnafının fotoğraflarını asarak, anılarını yaşatıyor.

Kozan'daki Yüksek Çarşı'da kahve işleten, 2 çocuk babası Necat Karataş, mesleğe başladığı dönemde birlikte çalıştığı 2 büyüğünün ölümünün ardından fotoğraflarını iş yerinin duvarına astı. Karataş, o günden itibaren müşterilerinin, çevre esnafının ve bazı ünlülerin de ölümlerinden sonra fotoğraflarını iş yeri duvarına asmaya başladı. Kahvesini gece yarısı açıp, akşam saatlerinde kapattığını belirten Karataş, esnafın burada vakit geçirmekten memnun kaldığını söyledi.

'DUVARLARDA YER KALMADI'

Kahvenin duvarlarında yaklaşık 500 fotoğraf bulunduğunu belirten Necat Karataş, "Bu çevrede yaşayan dostlarımız, yakınları vefat edince fotoğraflarını gelip, bırakıyor. Artık yer bulmakta zorlandığım için bazı fotoğrafları çekmeceye koyuyorum. Daha sonra yer ayarlayıp, asıyorum. Tabi yıllar geçtikçe duvarlarda pek yer kalmadı. Düzenleme yapıp, genişleteceğim" dedi.

Müşterilerinin, kahveye geldiği zaman eskileri anımsadığını ve mutlu olduğunu dile getiren Karataş, sadece fotoğraflara bakmak için gün içinde birçok kişinin içeri girdiğini söyledi.

Bölgesinde ölen kişilerin yanı sıra sevdiği politikacı ve sanatçıların da fotoğraflarını kahvenin duvarına astığını belirten Necat Karataş, "Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendi babamın, devlet adamlarımızdan Süleyman Demirel'in, Alparslan Türkeş'in, sanatçılarımızdan Yılmaz Güney'in, Müslüm Gürses'in, bazı şehitlerimizin ve daha nicelerinin fotoğrafları da var. Kısacası değer verdiğim ve hayatımın bir köşesinde yer etmiş her insan, kahvemin duvarlarından bana bakıyor" diye konuştu.

Necat Karataş'ın kahvesinde, babasının fotoğrafı olduğunu anlatan Muammer Kavlak (60) ise "Buraya geldiğim zaman babamın fotoğrafını görmek beni mutlu ediyor" dedi.