Kimler İnme Riski Taşır?
54 dakika önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
İnme riski taşıyan hastaların ortak özelliklerini sıralayan Karadeli, "İnme hastalıklarından bahsederken en önemlisi bunların korunmasından bahsetmemiz gerekiyor. Risk taşıyanları ele alacak olursak öncelikle çağımızın da hastalığı olan obez teşhisi konulan, diyabeti olan, spordan uzak yaşayan ya da sigara veya benzeri maddeleri kullanan insanlar. Bunların dışında genetik olarak da inme hastalığına yatkınlığı olan insanlar da vardır" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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