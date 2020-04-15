"Kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu görün"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkartıldığını duyuyoruz. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.

Ekonomik istikrar kapsamında devreye alınan tüm desteklerin insanlara ulaşması için bir seferberlik içerisinde çalıştıklarını belirten Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize bir milyon liralık nakdi yardımları elhamdülillah ulaştırdık. İnşallah çok yakın zamanda 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için devreye aldığımız 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsislerin Cuma günü başladığını ifade etmiştim. Bugün itibariyle 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. Halk Bankamız da hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959'a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı Paraf Kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon lira oldu. KOBİ'lerimize ve sanayicilerimize sunduğumuz işe devam desteğine başvuran firma 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651'inin süreçlerini neticelendirdik ve sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

"BU DÖNEMDE KİMLERİN ÖZEL BANKALARIN AVUKATLIĞINA SOYUNDUĞUNU DA GÖRMENİZİ İSTİYORUZ"

Vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini kaydeden Bakan Albayrak, "Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkartıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz. Uluslararası kurumlardan yardım istemek, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler. Malumunuz, Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana'da hiçbir araç gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına 'sahra hastanesi' diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz sonuçta. Onu da 'prototip' diyerek aklamaya çalışacaklardır. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse vatandaştan topladığı parayı en çok da ihtiyaç olan böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez" diye konuştu.

"İNŞALLAH VİRÜS SONRASI DÖNEME DE EN İYİ ŞEKİLDE GİREN ÜLKELERİN BAŞINDA GELECEĞİZ"

Covid-19 salgınının ekonomiye etkileri ile tüm ülkelerin mücadele etmeye çalıştığının altını çizen Albayrak, "Destek ya da kurtarma paketlerinin tutarları kamuoyuna yansıyor. Ancak küresel fotoğraf söylenenlerin ülkelerin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Fransa'da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığı, Amerika'da Nisan sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin süreçten dolayı işsiz kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye olarak Covid-19 salgını ile kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecini sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde ekonomik istikrar kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Tıpkı Covid-19 salgını ile olduğu gibi salgının ekonomik etkileri ile mücadelede erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili bir mücadele sergiledik ve en başarılı ülkeler arasında olduk. İnsanımızın işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarımızla iş gücü piyasasını ve istihdamı destekledik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye'nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört bir köşesine uzatıyoruz. İnşallah virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz. Türkiye olarak asla vazgeçmeyeceğimiz hayallerimiz, milletimize verdiğimiz sözlerimiz ve büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Çok çalışacağız, vatandaşlarımızın yanında dimdik duracağız. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Birlikte başaracağız" açıklamasında bulundu.

( Derya Yetim/İHA)