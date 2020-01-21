Kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan mobilyacı yaralandı - Son Dakika

Bursa'da, bir eve mobilya götüren kişi, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Bülbül (30), Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir eve mobilya getirdi.

Bir sokak üzerinde araçtan inen Bülbül'ün sırt kısmına mermi isabet etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinde 2 adet kovan bulunurken, görgü tanıkları bir kişinin otomobille kaçtığını iddia etti.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.