Son Dakika Haberleri: Kimliği belli oldu! 27 yaşında genç bir asker
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Kimliği belli oldu! 27 yaşında genç bir asker

1 saat önce

27 yaşındaki pilotun 400 saatlik uçuş tecrübesine sahip olduğu ve mesleğini ilerletme uçuşunda kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Kimliği belli oldu! 27 yaşında genç bir asker, System.String[]
27 yaşındaki pilotun 400 saatlik uçuş tecrübesine sahip olduğu ve mesleğini ilerletme uçuşunda kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Sağ kurtulan ikinci pilotun ise uçuş öğretmeni ve 3 bin 700 saat uçuş tecrübesine sahip olduğu açıklandı. Yaralı kurtulan pilot Rostock Hastanesi'nden taburcu oldu. Hava Kuvvetleri'ne bağlı 500 asker, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarına bugün de devam etti. Ayrıca iki uçağın da kara kutusu bulundu.

Alman Hava Kuvvetleri'nde savaş uçağı pilotu olmak için adayların en az 17, en fazla 29 yaşında, 70-120 kilo, gözlerin 1.5-2 diyoptri arasında ve Alman vatandaşı olması gerekiyor. 320 saat uçuş eğitimini başarıyla bitiren pilot adayları askeri uçak kullanma belgesi alıyor ve ardından bir üst eğitime başlayabiliyor. Bir pilotun yetiştirilmesi 5 milyon Euro'ya mal oluyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:18 
Pilot, Güncel
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