Kimliği olmayan öğrencilerin 1 senelerini, polis ekiplerinin yoğun mücadelesi kurtardı - Son Dakika

Düzce'de öğrencileri üniversiteli yapacak olan YKS sınavı için sabah saatlerinden itibaren yoğun koşturmaca başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sınava geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler için seferber oldu.

POLİS EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren sınava yetişmeye çalışan öğrencileri sınav salonlarına yetiştirmek için çabaladılar. Bir öğrenci sınava giriş için istenen fotoğraflı kimliği olmayınca polis ekipleri öğrenciyi önce ekip fotoğraf çekimine, ardından Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne getirdiler.

1 SENESİ HESAB OLMADI

Öğrenci ile birlikte kimliğini almasını bekleyen polisler ardından da öğrencinin kimliğini almasıyla koşuşturma içine girdiler. Ekipleri öğrenciyi koşturarak ekip aracına bindirdiler ve sınav merkezine götürdüler.

Diğer taraftan Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü de sınava girecek ancak kimliğini olmayan öğrencilerin yoğun akınına uğradı.