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KİMLİĞİ SIĞINAKTAKİ MALZEMELERİN İNCELEMESİNDE TESPİT EDİLEN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

KİMLİĞİ SIĞINAKTAKİ MALZEMELERİN İNCELEMESİNDE TESPİT EDİLEN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

15.02.2022 16:06

TUNCELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde yapılan kriminal incelemede kimliği tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli C. Y., çıkarıldığı mahkemede 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

TUNCELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde yapılan kriminal incelemede kimliği tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli C. Y., çıkarıldığı mahkemede 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Kasım 2021'de gerçekleştirilen Eren Kış-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz operasyonunda, bir sığınakta ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edilen C.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan C.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

KİMLİĞİ SIĞINAKTAKİ MALZEMELERİN İNCELEMESİNDE TESPİT EDİLEN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

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Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİMLİĞİ SIĞINAKTAKİ MALZEMELERİN İNCELEMESİNDE TESPİT EDİLEN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİMLİĞİ SIĞINAKTAKİ MALZEMELERİN İNCELEMESİNDE TESPİT EDİLEN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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