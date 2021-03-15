Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu - Son Dakika

Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu

15.03.2021 10:49

Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu Bankadan para çekemeyince kağıt üzerinde ölü olduğunu öğrendi Emekli olduğu ABD'den gelen maaş çekleri bloke oldu, beş parasız kaldı Hayatta olduğunu ispat edebilmek için 1 yıl süren çaba sonuç verdi İlçe nüfus müdürlüğünden geçici...

Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu

Bankadan para çekemeyince kağıt üzerinde ölü olduğunu öğrendi

Emekli olduğu ABD'den gelen maaş çekleri bloke oldu, beş parasız kaldı

Hayatta olduğunu ispat edebilmek için 1 yıl süren çaba sonuç verdi

İlçe nüfus müdürlüğünden geçici kimlik aldı, sevincinden dans etti

Hayatı altüst olan 77 yaşındaki kadının kabusu 1 yıl sonra bitti

ANTALYA - Amerika'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen ve 20 yıldır Kemer'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki Nursan Spragins, kayıp kimliğini yeniden çıkartmak için başvurduğunda nüfustan silindiğini öğrendi. Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü ve Mahalle muhtarlığının bir yıllık çabalarıyla yakınlarına ulaşılan kadının kimliği doğrulanarak adeta yeniden hayata dönünce nüfus müdürlüğünde sevincinden göbek attı.

Evleneceği adam nikahtan 3 gün önce kazada öldü

Kendi ifadesine göre 60 yıl önce okumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Nursan Spragins, Kaliforniya'da muhasebe eğitimi gördü ve çalışmaya başladı. Üç kez evlenen ve boşanan Spragins döndüncü evliliğine hazırlanırken, nikahına 3 gün kala nişanlısı motosiklet kazasında hayatını kaybedince büyük bir şok yaşadı.

Türkiye'ye döndü çantası çalındı kimliksiz kaldı

2000 yılı başında Türkiye'ye dönen Nursan Spragins, İzmir'de çantası çalınınca bütün kimlik belgeleri yok oldu. 2005 yılında Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden kimlik çıkartan kadın, emekli olmasına rağmen çalışmak için iş ararken Kemer'e geldi ve aşık olduğu bu beldeye yerleşti.

Kimliğini kaybetti maaş çekleri elinde kaldı

ABD'de emekli olduğu için gelen maaş çeklerini yıllarca özel bir bankanın Kemer şubesinden tahsil eden Spragins bir süre sonra kimliğini yeniden kaybetti.

Maaş çeklerini paraya çevirdiği banka şubesinde tanındığı için işlerini yıllarca kaybettiği kimliğinin fotokopisiyle yürüten Nursan Spragins, önceki yıl banka görevlileri kendisine 'kimlik aslı olmadan işlem yapamayacağını ' söyleyince sıkıntılı günler başladı. Hesabı bloke adilen E daha sonra haftada 50 dolar verilince sabit ödemelerini yapmakta zorlanan kadın yeniden kimlik çıkartmak için girişimde bulundu ancak bu süreçte sıkıntılar daha da büyüdü.

Kimlik çıkartmaya çalışırken kağıt üzerinde öldüğünü öğrendi

Kemer'de bir yakını bulunmadığı için kütüğünün bulunduğu yere gitmesi gereken yaşlı kadına, kimliğini Kemer'den çıkartabilmesi için Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal ve Kemer Kaymakamlığı yardımcı olurken bu kez de kadının nüfus kaydının kütükten silindiği ortaya çıktı.Hayattayken kağıt üzerinde ölü gözüken Nursan Spragins'in nüfus kaydının düzeltilebilmesi ve kimlik çıkartılabilmesi için yakın akrabalarının tanıklığının gerektiği ortaya çıkınca zamanın Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, kadının yakınlarının bulunduğu belirtilen Yalova bölgesindeki birimlerden yardım istedi. Aylar süren uğraştan sonra bir jandarma komutanının gayretiyle bulunan yakınının şahitliğiyle Nursan Spragins'in hayatta olduğu kanıtlandı ve kadın adeta hayata yeniden döndü.

Kabus bitince nüfus müdürlüğünde dans etti

Nüfus kaydının düzeltilmesinden sonra yeni kimlik belgesi çıkarılması için başlatılan işlemler sonunda Kemer Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü'ne çağrılan Nursan Spragins'e geçici kimlik belgesi verildi, belgenin aslının posta yoluyla ulaştırılacağı bildirildi. Nüfus müdürlüğünde sırasını beklerken sevinçten dans eden Nursan Spragins, işlemler tamamlandıktan sonra da binayı neşe içinde terketti.

Nüfus Müdürü: "Bir yıla yakın uğraştık hayırlı olsun"

Kemer İlçe Nüfus Müdürü Emine Erten, uzun bir tahkikat süreci yaşadıklarını belirterek, "Nursan hanıma kimliğini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde kullanır. Yakınlarına pandemi dolayısıyla çok geç ulaştık, adres değişikliklerini tespit ettik. Bir yıla yakın uğraştık" diye konuştu.

Mahalle muhtarı hep yanındaydı

Sürecin başından sonuna kadar Nursan Spragins'in yanından ayrılmayan Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal da mahallesinin sakinlerinden olan kadınla kimlik sorunu yaşadığı sırada tanıştıklarını anlatarak "Bu süreç bizim için zorlu geçti Kemer'de görev yapan bir önceki kaymakam Murtaza Dayanç bey sağolsun ilgilendi. 2015'de çıkan yasalara göre tanıdığınız biri diyecek siz evet bu şahıs sorduğunuz kişidir diye imza vermesi gerekiyor. Yakınlarını da bulamadık, sonra bulduk yakınlarını ama Nursan'ın öldüğünü sanıyorlar. Sonra görüştürdük birbirleriyle ve başvurumuzu yaptık sağolsun Nüfus Müdürümüz Emine Erten hanım ve geçen dönem kaymakamımız Murtaza Dayanç bey de çok yardımcı oldular" diye konuştu.

Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu
Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu
Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu
Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Hisarcık, Emekli, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu - Son Dakika


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