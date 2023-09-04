Kimliğini Erdoğan vermişti İşte şampiyonluğun mimarı Vargas'ın Türkiye'ye uzanan öyküsü

Filenin Sultanları'nda gösterdiği başarıyla sporseverleri ekran karşısına kilitliyor. Küba asıllı A milli Türk voleybolcu, Vargas'ın hayat hikâyesi dikkat çekti.

VOLEYBOLA 8 YAŞINDA BAŞLADI

Melissa Vargas 16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos kentinde doğdu. Voleybola 8 yaşında okul takımında başladı. Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla sahaya çıkan Vargas, 12 yaşında alt yaş kategorilerinde Küba Milli Takımı için oynamaya başladı.

"KÜBA'NIN GELECEĞİ"

14 yaşındayken ona "Küba'nın geleceği" diyorlardı. İzleyen herkes sahada olan 12 kişiden en dikkat çeken Melissa Vargas'ın olduğu konusunda hemfikirdi. Melissa Vargas yeteneğiyle herkesin ilgisini çekerken Küba'nın katı kuralları sebebiyle istediği kulüplerle görüşemezdi. Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelerle görüşmesine izin veriliyordu. 2016-17 yılında Küba'dan ayrılma zamanı geldi. Çekya kulübü Agel Prostejov, genç yıldıza kapılarını açtı.

ÇEKYA'DA SAKATLANDI

İlk sakatlığıyla da Çekya'dayken tanıştı. Melissa Vargas tedavi olmak için ülkesine döndü. Küba Devleti'nin ona sunduğu koşulları beğenmeyen ailesi onu özel bir klinikte tedavi ettirmek istedi.

MİLLİ TAKIMDAN MEN EDİLDİ

Bu durum Küba Federasyonu ile ters düşmesine neden oldu. Kendisini "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" gerekçesiyle 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ardından Vargas, İsviçre takımı Volero Zürih'e transfer oldu. Oraya "sığınmacı" statüsünde gelmişti.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

O sene dikkat çeken bir performans gösterdi ve Fenerbahçe Opet zaman kaybetmeden Melissa'yı transfer etti. Vargas, Fenerbahçe'ye geldiği andan itibaren taraftarın sevgilisi oldu. Hem Fenerbahçe'nin hem de Sırbistan Milli Takımının antrenörü olan Zoran Terzic ise zaman kaybetmeden bu yeteneği ülkesi bayrağı altında yarıştırmak istedi. Bu girişimler 2019 yılında sonuç verdi ve Melissa Sırbistan vatandaşı oldu. FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

2021'DE TÜRK VATANDAŞI OLDU

2020 yılında Türkiye Melissa Vargas'ı elinden kaçırmak istemedi. 2021 yılında Melissa Türk vatandaşlığına geçti fakat oynaması için belli bir zaman geçmesi gerekti. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa için hayatta öğrenilecek şeyler bitmiyordu. Çin Ligi'nde oynayan Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirdi. Orada öğrendi, kendisini geliştirdi.

TÜRKİYE'Yİ AVRUPA ŞAMPİYONU YAPTI

Ve nihayet Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Milletler Ligi'nde oynamaya geldi. 1.94 boyundaki pasör çaprazı, mütevazı yapısıyla çevresine enerji saçarken, saç stiliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Parkede olduğu sürece tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melissa Vargas, Türkiye'yi İtalya karşısında galip çıkaran başlıca isimlerden biri oldu ve milli takım Avrupa Şampiyonu yaptı.